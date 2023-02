Giovani avvocati, rinnovo cariche sociali in Aiga Foggia. Eletta Simona Lafaenza, prima presidente donna

Dopo i saluti istituzionali del vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati Pasquale Caso e gli interventi dei Past Presidenti della Sezione Lorenzo Taggio, Gianluca Guerrasio e Valerio Vinelli, e del segretario nazionale Aiga Anna Lops, che hanno emozionato l’assemblea con il racconto della propria esperienza associativa, il sentito discorso di fine mandato di Mario Aiezza, che ha ripercorso gli ultimi quattro anni di attività e successivamente ha proceduto alla presentazione delle candidature e alla proclamazione della nuova presidente, Simona Lafaenza, eletta all’unanimità.

“Desidero ringraziare tutto il Direttivo uscente, il mio Ufficio di Presidenza ed il mio Past President, Valerio Vinelli, per il supporto ed il sostegno che mi hanno concesso in questi quattro anni, densi di soddisfazioni tanto sotto il profilo formativo, quanto sotto quello della politica forense. Lascio una Sezione viva, termino quella che è l’esperienza più bella che possa capitare nella vita di un avvocato – dichiara Aiezza. Lascio la Presidenza di quella che è senza dubbio la più importante realtà associativa forense all’interno del nostro Foro e che, ne sono certo, continuerà a perseguire e raggiungere traguardi ambiziosi ed importanti con la Presidenza di Simona Lafaenza, il cui impegno, la cui passione, dedizione e competenza costituiranno i capisaldi di questo nuovo corso. Auguro a lei, e a tutto il Direttivo, – conclude l’avvocato Aiezza – i più sinceri Auguri di buon lavoro”

Lafaenza, 35enne originaria di Stornara, civilista facente parte dello studio legale di Gianpaolo Impagnatiello, è la prima presidente donna della Sezione Aiga di Foggia e sarà coadiuvata nell’Ufficio di Presidenza da due vice, Vincenzo Palmieri (Casalnuovo Monterotaro) e Savino Bonito (Cerignola), dal segretario Vincenzo Santomarco (San Paolo di Civitate) e dal tesoriere Mariantonietta Merlicco (Cerignola).

“È motivo di grande onore e di estremo orgoglio assumere la presidenza della sezione Aiga di Foggia, un’associazione che da sempre rappresenta e tutela le istanze di tutti i giovani avvocati e che costituisce altresì, ormai da anni, un punto di riferimento per l’intera avvocatura locale” ha commentato il neo presidente Lafaenza. “Continueremo, naturalmente, nella stretta collaborazione con il nostro Consiglio dell’Ordine su tutti i fronti possibili, potendo contare su un’importante presenza di consiglieri dell’Ordine proveniente dalla nostra Associazione ma soprattutto sulla reciproca e solida stima ed amicizia del presidente Ursitti e del Consiglio tutto”.

“Incentreremo il prossimo biennio su una maggiore offerta di corsi di alta specializzazione, oltre che sulla classica attività convegnistica, certi che il futuro dell’avvocatura, soprattutto quella più giovane, passi dal raggiungimento di un alto livello di specializzazione delle competenze”.

“Punteremo inoltre – ha dichiarato la neo presidente – ad allargare la nostra base associativa, cercando di assicurare la presenza di Aiga anche fuori dai confini foggiani. Obiettivo già portato avanti negli ultimi e che, non a caso vede, per la prima volta un Ufficio di Presidenza composto da colleghi provenienti da tutte le aree della provincia, segno che l’Aiga Foggia è sempre più presente in tutto il territorio del Foro”.

“Presteremo particolare attenzione anche ai praticanti avvocati, per facilitare il loro approccio al mondo della professione, i quali potranno contare sull’istituzione della Consulta dei Praticanti, dedicata anche a livello nazionale alla nostra amica e socia Camilla di Pumpo, il cui ricordo, la cui passione ed entusiasmo dovranno continuare ad ispirare le prossime generazioni di giovani avvocati”.

Il nuovo Direttivo, per il biennio 2023/2025, sarà così composto:

Presidente Simona Lafaenza, I Vice Presidente Vincenzo Palmieri, II Vice Presidente Savino Bonito, Segretario Vincenzo Santomarco, Tesoriere Maria Antonietta Merlicco, CONSIGLIERI DI SEZIONE Alessia Cifaldi, Alessia Postiglione, Antonio Pedarra, Dario Balsamo, Fabrizia Apicella, Guido di Paolo, Luigi Sauro, Marco Buccarella, Valeria Pellegrini, CONSIGLIERI NAZIONALI Mario Aiezza e Luigi Iannarelli, COORDINATORI AREE EX TRIB E SEDI DISTACCATE Leda Gualano, Apricena, Francesca Marino, Cerignola, Gianluca Palumbo, Lucera, Alessandra Muscatiello, Manfredonia, Francesco Ricucci, Rodi Garganico, Gaspare Venditti, San Severo. COMITATO SCIENTIFICO, Dario Balsamo Coordinatore, Adriana Ciafardoni, Giorgio Rago, Marco Buccarella, Maurizio Cerase, CONSIGLIERI SUPPLENTI Federica Giannini, Marzia Puzio, Rosa Prudente, Luca Gaudiosi, CONSULTA DEI PRATICANTI Marianna Cirino Coordinatore, Giovanni Pisciotti, Silvia Savino, Antonio La Torre.