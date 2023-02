Violenta rapina a San Severo, imprenditore preso a bastonate mentre va in banca per versare incasso

Violenta rapina a San Severo. La vittima, un imprenditore, sarebbe stata presa a bastonate tra via Matteotti e via Giustino Fortunato mentre si recava in banca probabilmente per versare l’incasso. Il bottino sarebbe di circa 20mila euro. Secondo la ricostruzione, sarebbe stato prima inseguito e poi aggredito con veemenza.

I malviventi si sono dileguati in pochi istanti. Le indagini sono condotte dai poliziotti del commissariato locale. Le telecamere di videosorveglianza potrebbero dare una mano nel ricostruire l’accaduto.