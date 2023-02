In fiamme l’auto dell’ex sindaco di Trinitapoli: “La mia vicenda è assurda, a breve romperò il silenzio”

L’auto dell’ex sindaco di Trinitapoli (Bat), Emanuele Losapio, è stata avvolta dalle fiamme in piazza della Legalità, non distante da un murale con i volti dei giudici Falcone e Borsellino. Si ipotizza che il rogo sia doloso. “Quello che mi è capitato ieri è un episodio triste e vigliacco. Spero – dice Losapio alla Gazzetta – che gli inquirenti riescano presto a far luce. La mia è una vicenda assurda: ho avuto gli stessi problemi di un sindaco in carica, ma senza alcuna tutela. Ho sempre denunciato e continuerò a farlo nel segno della legalità. Ho fiducia nella giustizia. A brevissimo romperò il silenzio e chiarirò diversi aspetti di quanto successo in questi mesi”.

Sull’episodio è intervenuto il capogruppo regionale e coordinatore provinciale BAT di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola: “La mia solidarietà non solo all’ex sindaco di Trinitapoli, Emanuele Losapio, ma a tutta una comunità che da circa un anno è senza la sua Amministrazione per la decisione di sciogliere il Comune per mafia con motivazioni che non abbiamo mai condiviso. Conosco personalmente l’amico Emanuele e l’attentato del quale è stato vittima ieri sera (l’incendio della sua auto) mi addolora. Noi saremo sempre al fianco delle forze dell’ordine e degli inquirenti perché la verità venga subito a galla”.

(ph: Trinitapoli News)