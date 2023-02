Unifg, Curtotti si presenta: “Serve coraggio, dopo rettore più giovane d’Italia una donna per la prima volta al comando”

“Sono formalmente candidata a rettrice della mia Università. Fuori da ogni retorica, mi propongo per questo impegnativo ma prestigioso incarico perché credo che, in un momento come questo, prima di qualsiasi altra cosa servano impegno, coraggio, lealtà, uno sguardo consapevole verso le sfide imminenti (crisi economica, Pnrr, digitalizzazione) e un entusiasmo trascinante che porti questa Università a sfidare il futuro”. Lo dichiara la direttrice dipartimento di Giurisprudenza, Donatella Curtotti.

“Non sono stati anni facili, questi ultimi. L’Università di Foggia – come tutti gli altri atenei italiani – ha attraversato e vissuto la condizione di sospensione dovuta alla pandemia come una lunga stasi identitaria, durante cui ha perso di vista il modello culturale che deve sempre, indipendentemente dalle emergenze, rappresentare – prosegue -. Occorre riportare alla luce il senso di appartenenza, arricchendo di nuovo il dibattito accademico (ridotto da cratere di idee a piccolo braciere individuale) di tutta la sua Comunità, che conta più di 15.000 persone, facendo della Ricerca scientifica la sua missione e non un obbligo statutario, garantendo ai suoi studenti quella dignità che ne fa le menti e le gambe della società del futuro, facendo dell’Università di Foggia un presidio etico della città, volano di un futuro giovane, dinamico, lontano da logiche ambigue. Insomma, non solo alleata ma guida solida, sicura, coraggiosa della sua comunità, della realtà imprenditoriale ed istituzionale con cui s’interfaccia (non solo locale), in una dimensione aperta ad una ritrovata empatia, a una rinvigorita complicità.

Di seguito il programma della mia candidatura, nella speranza di poterlo condividere con voi, con le vostre idee e opinioni, di poterne discutere e se necessario ampliarne i contenuti, arricchendolo di estro, fantasia, coraggio per l’appunto. Perché oggi più che mai c’è bisogno di coraggio – conclude -, lo stesso che permise a questo ateneo di eleggere il rettore più giovane d’Italia (Pierpaolo Limone, al quale auguro ogni fortuna e successo per il nuovo incarico) e che adesso potrebbe consentire l’elezione della prima rettrice della storia dell’Università di Foggia”.