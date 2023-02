Harvey Keitel in Puglia per il suo ultimo film, l’attore e produttore: “È una regione meravigliosa”

“Harvey Keitel è una leggenda, un uomo che attraverso il Cinema ha scandito molti passaggi delle nostre vite. Vederlo al lavoro insieme allo straordinario cast di Paradox Effect, circondato da giovani professionisti pugliesi impegnati sul set, è stata una bella emozione”.

Sono le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che ha dato il benvenuto all’attore e produttore cinematografico statunitense Harvey Keitel, impegnato a Bari in questi giorni per girare “Paradox Effect”, il nuovo film prodotto da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment.

Michele Emiliano e Harvey Keitel hanno avuto un incontro molto cordiale: “Smoke e i Duellanti sono tra i miei film preferiti” ha detto Emiliano, “anche per me sono tra i preferiti” ha risposto Keitel che poi ha aggiunto “La Puglia è un posto meraviglioso, tutti i miei amici mi dicevano ‘Tu devi andare a vederla’”. “E allora noi la aspettiamo per venire a trascorrere qui anche le sue vacanze” ha ribattuto il presidente.

“La mia gratitudine – ci tiene a sottolineare il presidente Emiliano – va ad Andrea Iervolino, che ho avuto il piacere di conoscere pochi giorni fa, e a tutta la sua squadra, per aver portato in Puglia questa grande produzione internazionale. Sono opportunità che generano lavoro, cultura, nuove competenze e soprattutto creano legami veri che per noi sono la cosa più importante”.