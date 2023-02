Scintille sul numero di iscrizioni al “Lanza-Perugini” di Foggia. Trecca replica a Caruso

Il numero di iscrizioni al Liceo “Lanza-Perugini” di Foggia diventa pomo della discordia tra la docente Antonella Caruso e l’ex dirigente scolastico Giuseppe Trecca. Dopo il botta e risposta delle scorse ore, c’è già una nuova puntata.

Caruso è tornata sui dati: “Anno scolastico 2023-2024 chiusura piattaforma per le famiglie alla data del 31 gennaio 2023, Liceo classico Lanza 121, Liceo classico Lanza sede Ascoli 8, Liceo Artistico Perugini 87; a.a. 2022- 2023 chiusura piattaforma per le famiglie alla data del 4 febbraio 2022: Liceo classico Lanza 70, Liceo classico sede Ascoli 16, Liceo Artistico Perugini 79. Quindi il Liceo classico Lanza di Foggia rispetto gli indici nazionali e rispetto allo scorso anno registra il 70 per cento di iscrizioni in più. E il Perugini rispetto allo scorso anno cresce e consolida”.

Immediata la replica, dopo quella di stamattina, da parte di Trecca: “Mi vedo costretto, perché tirato per i capelli e si sa quanti pochi me ne siano rimasti, dopo il mio comunicato pubblicato da Immediato.net, a un’ulteriore sgradevole precisazione: la professoressa Caruso, su mio formale invito, ha pubblicato i dati delle iscrizioni dell’anno scolastico 2023/2024 e quelli dell’anno scolastico 2022/2023 dimostrandosi, ancora una volta, abile manipolatrice di informazioni.

I dati da me forniti, relativamente al mio ultimo anno di Presidenza, erano ovviamente quelli finali al I settembre 2022, perché quell’anno si era ormai concluso con 80 iscrizioni e non 70 come da lei malevolmente scritto in base ai dati al 4 febbraio. Quelli del Lanza, nel corrente anno scolastico 2023/24 sono ovviamente riferiti al 31 gennaio, perché possono ancora cambiare.

La serie storica dei dati del Lanza dimostra, purtroppo, che il Classico perde diverse iscrizioni, tra febbraio e settembre, a causa dei nulla osta. Ricordo bene il ‘terrore’ con il quale vivevo lo scorrere di quei mesi. La situazione della sezione staccata di Ascoli e quella del Perugini restano, nei dati della Prof.ssa, sostanzialmente invariati: +1 Ascoli e -2 il Perugini. Chiudo con il sincero augurio che il Liceo ‘Lanza-Perugini’ possa crescere sempre e costantemente negli anni, fino a polverizzare anche i 160 iscritti che costituiscono il massimo storico della mia direzione”.