Dopo i ritardi negli stipendi, nuova tegola al “Riuniti” di Foggia: mancano aghi e garze nei reparti

Dopo il ritardo nell’accreditamento degli stipendi ai dipendenti, arriva una nuova tegola al Policlinico “Riuniti” di Foggia. Stando alla segnalazione giunta da alcuni reparti, si sarebbe “inceppato” il sistema di fornitura di aghi, garze e reagenti in alcuni reparti. I disagi sarebbero scaturiti dall’implementazione del “Moss”, il nuovo sistema informatizzato per il monitoraggio della spesa del sistema sanitario regionale, introdotto principalmente per contenere la voragine della spesa farmaceutica.

La novità è partita in via sperimentale a novembre scorso nelle Asl di Foggia e Lecce. Già alla fine del 2022 ci sono stati problemi con la piattaforma gestita da Engineering, messa a punto anche per evitare l’esposizione a “fenomeni corruttivi”. Allora furono i fornitori a protestare per i ritardi nei pagamenti delle fatture. A gennaio, invece, il servizio è stato utilizzato al Riuniti, con la deadline per l’operatività fissata al 31 gennaio scorso. Una decina di giorni sarebbero serviti per allineare i vecchi codici ai nuovi. Per completare il trasferimento dei dati, sarebbe rimasta bloccata la farmacia.

“Stiamo registrando numerose difficoltà – racconta un medico al Corriere della Sera – quando andiamo a fare gli ordini sul Moss perché la risposta è ‘giacenza zero’. E non capiamo se questo significa che non sappiamo usare noi il nuovo sistema o che davvero non ci sono le scorte”. Diversi operatori sanitari si sarebbero trovati in difficoltà negli ordini di farmaci e dispositivi, con conseguenti problemi in alcuni reparti per via della mancanza di scorte (aghi, garze, flebo, antibiotici e reagenti).

Per il direttore generale, Giuseppe Pasqualone, la situazione è sotto controllo. “Il Moss di fatto deve ancora partire – dice a l’Immediato -, ci siamo approvvigionati per tempo e non abbiamo problemi di scorte. Probabilmente sconteremo qualche difficoltà nella fase transitoria prima del passaggio a regime del nuovo sistema, ma al momento non c’è nessun tipo di allerta. In ogni caso – conclude – faremo tutti gli approfondimenti del caso per evitare disguidi nei reparti”.