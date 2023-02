Il Foggia non si ferma più, due gol al Taranto e altra vittoria. Decidono Peralta e Garattoni nel primo tempo

Il Foggia non si ferma più e dopo aver battuto a domicilio il Pescara si aggiudica anche il derby pugliese contro il Taranto. 2-0 il risultato finale con gli uomini di Gallo in gol nel finale di frazione con Peralta e Garattoni. Al 37’ Peralta si conquista e trasforma un calcio di rigore, mentre al 45 è Garattoni a raddoppiare sfruttando al meglio un cross dalla destra di Di Noia. Nella ripresa i rossoneri hanno il controllo della partita e fermano i pochi tentativi offensivi degli ionici che non impensieriscono mai il portiere foggiano Nobile, se non nel finale quando Labriola dai 20 metri chiama l’estremo difensore rossonero a deviare il pallone oltre la traversa. Altri tre punti fondamentali in ottica play off per il Foggia che da stasera è quarto in classifica dietro a Catanzaro, Crotone e Pescara.

Tabellino e pagelle (da Italpress)

FOGGIA-TARANTO 2-0 FOGGIA (3-5-2): Nobile 6; Leo 6 (28′ st Iacoponi 6), Di Pasquale 6.5, Rizzo 6.5; Garattoni 7, Schenetti 6.5, Petermann 6.5, Di Noia 6 (20′ st Frigerio 6), Costa 6 (32′ st Kontek sv); Peralta 6.5 (28′ st Rutjens 6), Ogunseye 7. In panchina: Illuzzi, Thiam, Bjarkason, Markic, Battimelli, Odjer, Capogna. Allenatore: Gallo 7. TARANTO (3-5-2): Vannucchi 5.5; Sciacca 5.5, Antonini 5, Formiconi 5 (28′ st Evangelisti 5.5); Mastromonaco 5.5 (1′ st Labriola 5.5), Diaby 5 (1′ st Provenzano 5.5), Mazza 5.5 (28′ st Boccadamo 5), Crecco 5.5, Ferrara 5; Bifulco 5 (32′ st Nocciolini sv), Semprini 5. In panchina: Loliva, Caputo, Manetta, Citarella, Rossetti, Finocchi, Canalicchio. Allenatore: Capuano 5. ARBITRO: Emmanuele di Pisa 6.5. RETI: 39′ pt Peralta (rig), 45′ Garattoni. NOTE: serata fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori 5.000 circa. Ammoniti Ferrara, Di Noia, Leo. Angoli: 7-2 per il FOGGIA. Recupero: 1′, 5′.