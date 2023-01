“Dbn Tubetti” in crescita, l’au: “Siamo in procinto di aprire una nuova struttura a Foggia”

“L’ecosostenibilità è uno dei fattori più importanti per il rinnovamento dell’industria, unitamente alla sostenibilità d’impresa e finanziaria. Essere selezionati da Intesa Sanpaolo tra le ‘Imprese Vincenti’ è il risultato di tanti sforzi e sacrifici che mettiamo nella nostra impresa”. Lo dichiara Maurizio Mattioli, amministratore unico della Dbn Tubetti, azienda di Anzio produttrice di packaging in metallo, a margine della tappa romana di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle Pmi.

“La nostra azienda – spiega Mattioli – negli ultimi cinque anni ha conseguito cinque brevetti internazionali, di cui tre per innovazione di processo e due per innovazione di prodotto. Siamo in procinto di aprire una nuova struttura a Foggia, dove abbiamo brevettato e stiamo costruendo una macchina che ha come peculiarità l’innovazione e l’ecosostenibilità, riuscendo a produrre un packaging con una riduzione di spessore significativo. Si avranno quindi meno tonnellate di materiale, Co2 e trasporti”. (Ansa)