“Per amore del mio popolo non tacerò e non mi darò pace”. Moscone scrive al ministro per ribadire il no ad Energas

Prosegue la battaglia per dire no ad Energas a Manfredonia. Il vescovo Franco Moscone ha scritto una lettera al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. La riportiamo:

Gentilissimo Signor Ministro, a scriverle questa lettera, che forse le sembrerà fuori luogo, è un Arcivescovo di origini piemontesi (come Lei) che ha avuto per volontà di Dio il piacere di guidare come Pastore una meravigliosa terra del Sud Italia che abbraccia quasi l’intero ‘Amato Gargano’, come mi piace definirlo, l’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo.

Le scrivo in merito alla paventata possibilità di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dell’installazione, in area di Manfredonia, di un deposito di GPL conosciuto come ‘Energas’.

Il mio predecessore, l’amato e compianto Mons. Michele Castoro, nel 2016 quando si era all’inizio di questa vicenda in città si schierò accanto alla popolazione nell’esprimere quel chiaro NO, sostenuto da tutte le forze politiche cittadine e Regionali.

Ho deciso, alla luce anche del Magistero Sociale della Chiesa, anche io di continuare ad essere accanto a popolazione ed Istituzioni locali per dire NO.

Ho sottoscritto nei giorni scorsi una lettera, condivisa tra varie associazioni, inviata al Suo collega Ministro della Difesa circa anche la preoccupante vicinanza del deposito con la strategica base militare di ‘Amendola’.

Da parte mia come Arcivescovo non posso scendere, anche se lo farei se fosse necessario, nelle questioni dei pareri positivi o negativi di carattere tecnico o amministrativo sulla vicenda avuti dai vari organi competenti, ma vorrei soffermarmi su qualcosa a mio avviso di più importante: la volontà di una popolazione!

Le scrivo portando nel cuore le parole del profeta Isaia ‘Per amore del mio popolo non tacerò e non mi darò pace’ (Cfr Is 62,1).