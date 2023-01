Emiliano a San Severo: “Un parlamentare si può candidare all’infinito, un sindaco no. Inspiegabile”

“In Italia c’è una fortissima paura per governatori, presidenti di Regione e sindaci: il Parlamento ci obbliga a procedure abbastanza complesse, i sindaci si devono dimettere prima. Tutte le norme che limitano la democrazia, secondo me sono sbagliate. Non si riesce a capire perché un parlamentare si può candidare all’infinito, un sindaco no”. Lo ha detto il governatore pugliese Michele Emiliano a margine dell’assemblea dell’Anci regionale a San Severo.

“Se potessimo avere sindaci in consiglio regionale, avremmo più competenze, più leadership, ma temo – ha concluso – che i consiglieri regionali non siano d’accordo, perché i sindaci sono dei leader naturali, quindi sono dei competitor molto forti”. (Agi)