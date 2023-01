Criminalità a San Severo, gravi accuse agli avvocati. Il presidente dell’Ordine: “Affermazioni improbabili”

È giunta in redazione la replica del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Foggia Gianluca Ursitti (in foto) all’articolo, comparso su l’Immediato ma anche sulla versione cartacea de La Gazzetta del Mezzogiorno, riguardante un caso di violenza nel rione “San Bernardino” di San Severo.

“Si apprende dall’articolo che ‘un rinomato operatore sanitario‘ di San Severo avrebbe, per ragioni non meglio precisate ma in ogni caso per futili motivi, subito una violenta aggressione – scrive Ursitti nella nota -. Un fatto che, ove accertato, resta di inaudita gravità e va condannato e denunciato senza se e senza ma. Senonché, l’articolo riferisce che… ‘i cosiddetti avvocati… una volta interpellati… consigliano di non denunciare per paura di ritorsioni varie’. In un altro passaggio, gli avvocati vengono definiti ‘fantozzianamente’ succubi e asserviti a questi ras locali…”.

Il presidente dell’Ordine degli Avvocati poi aggiunge: “Tali affermazioni, soprattutto se genericamente attribuite all’intera categoria, come in questo caso, sono gravissime e lesive dell’onore e della reputazione della medesima, che è – da sempre – in prima linea impegnata nella difesa e nell’assistenza di tutte le parti processuali, siano essi imputati siano essi persone offese, comunque si chiamino, dovunque siano nati ed ovunque provengano, come dimostrano le decine di costituzioni di parte civile che quotidianamente albergano nelle aule dei tribunali. Ed anzi la cronaca sempre più spesso registra aggressioni e violenze che vedono gli avvocati vittime, per ragioni legate al loro ministero. Se poi vi fossero mele marce all’interno della categoria, che si abbia il coraggio di denunciarli sul piano disciplinare e noi agiremo di conseguenza, come sempre abbiamo fatto, senza sconti per nessuno”.

E conclude: “A nome degli avvocati che rappresento, respingo con forza e con sdegno le improbabili affermazioni di chi – evidentemente – ha interesse a nascondersi dietro generiche accuse che mirano qualunquisticamente a delegittimare una categoria che riveste una funzione essenziale per il nostro sistema”.