Maria Teresa Gatta nuovo direttore sanitario degli Angeli di Padre Pio

Cambio al vertice del presidio d’eccellenza della Fondazione Centri Padre Pio. Nell’ambito della riorganizzazione dell’Area Sanitaria prevista dal nuovo Documento Organizzativo Aziendale e dal Piano Operativo 2022, la direzione generale d’intesa con il presidente, Padre Piero Vivoli, ha provveduto alla nomina del nuovo direttore sanitario del presidio residenziale ed extraresidenziale “Gli Angeli di Padre Pio”.

La dottoressa Maria Teresa Gatta, negli anni scorsi già responsabile del presidio Ambulatoriale di San Giovanni Rotondo, medico fisiatra di assoluto valore professionale e umano, succede alla dottoressa Serena Filoni.

La governance, il presidente, la stessa direzione generale e tutti i dipendenti si complimentano con la dr.ssa Gatta e le augurano buon lavoro.

Allo stesso tempo rivolgono alla dr.ssa Filoni, che resterà in organico con l’incarico di dirigente di struttura complessa dell’Area Sanitaria comprendente i presidi di S. Marco in Lamis, Manfredonia e Monte S. Angelo, un sentito e caloroso ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto in questi anni.