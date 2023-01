“Azione” di Calenda si muove in provincia di Foggia. “Nuovi ingressi ed entusiasmo per il partito”

Mentre a Milano si è sancita la prima tappa per la costituzione di una piattaforma liberaldemocratica, in Capitanata cresce tra gli eletti e gli amministratori l’attenzione per la costruzione di un terzo polo, capace di attrarre forze riformiste ed alternative a sovranismi e populismi.

Hanno da poco aderito ad Azione la vicesindaca di Lucera Maria Barbaro e la consigliera Rosa Travaglio.

Insieme a loro hanno mostrato il loro interesse moltissimi altri eletti dei Monti Dauni e del Gargano come Armando Palmieri, ex presidente della Provincia e consigliere di Casalnuovo Monterotaro, Gaetano Cusenza ex sindaco di San Giovanni Rotondo ed attuale consigliere comunale, Donato Masiello, avvocato e consigliere di Carlantino.

“Non vogliamo che ci siano malumori, disaccordi, veti o primogeniture. Azione è aperta alla collaborazione di tutti e tutte e sarà il motore delle prossime competizioni elettorali. Chiunque potrà candidarsi alle fasi congressuali e l’attuale commissario provinciale, nominato dal collega Fabiano Amati, non potrà coti rrere per la segreteria provinciale”. È quanto specifica il consigliere regionale pugliese Sergio Clemente, impegnato nel reclutamento e nel tesseramento del nuovo partito che sarà delineato da Carlo Calenda.