Continua l’abbandono selvaggio di rifiuti in giro per Foggia. Stavolta, però, i cittadini si sono superati. Nella foto pubblicata sulla pagina Facebook “Libertè Foggianitè Fregammè”, è comparsa la foto di un water su un marciapiede del Rione Martucci, in bella mostra. “Se a qualcuno dovesse scappare all’improvviso”, la frase ironica postata sul social.