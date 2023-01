Covid, Gimbe: in Puglia incremento casi settimanali del 44 per cento. Preoccupa Bari, a Foggia il dato più basso

In Puglia nella settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio si è registrato un incremento dei contagi Covid-19 pari al 44% rispetto alla settimana precedente e, parallelamente, l’incidenza è salita a 284,7 casi ogni 100mila residenti. Emerge dal nuovo report della fondazione Gimbe. È sotto la media nazionale il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, pari al 9,7%, mentre è sopra media nazionale nelle terapie intensive, pari al 3,4%. In termini percentuali, la provincia di Bari è quella che nell’ultima settimana di monitoraggio ha registrato il maggior incremento di contagi, +62,6%; segue quella di Taranto (+49,8%), Brindisi (+44,8%), Bat (+35,1%), Lecce (+32,7%) e Foggia (+29,7%). (Ansa).