Borgo Mezzanone, strada colabrodo. “Mezzo secolo di abbandono, così rischiamo l’isolamento”

Disagi nelle campagne tra Borgo Mezzanone e Carapelle. Sei chilometri che collegano la borgata a numerose aziende agricole, alla statale 16 Foggia-Bari e alla cittadina del Basso Tavoliere. Una strada colabrodo che rappresenta un incubo per chi ci abita e ci lavora. Un comitato spontaneo ha avviato una petizione, ma al momento nessuna risposta. L’arteria è una comunale di competenza di ben tre comuni: Manfredonia (poche centinaia di metri), Carapelle e Foggia, territorio dove la strada insiste per quasi tutto il tratto. Buche, voragini, frane. E quando piove fango e detriti ostacolano la circolazione.

“Riprendiamo la protesta. I residenti, soprattutto i frontisti di questa zona sono stanchi di aspettare e di essere presi in giro. Sono anni – spiega Mimmo Di Ruggeri – che segnaliamo al Comune di Foggia i disagi che viviamo quotidianamente, ma purtroppo siamo rimasti inascoltati”.

A subire le conseguenze maggiori sono gli agricoltori. “Le nostre aziende rischiano l’isolamento. Qui a causa della strada malridotta non viene più nessuno in campagna per ritirare i prodotti. Io – ci racconta Gino – per raggiungere Carapelle sono costretto a percorrere 20 chilometri anziché i 6 che separano Mezzanone dalla SS 16. Un giro lunghissimo. Questa strada è importante, è l’arteria che ci consente di raggiungere il comune più vicino che è Carapelle dove c’è la guardia medica, la farmacia. Pensate se dovesse intervenire un’ambulanza”.