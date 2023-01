In provincia di Foggia “il miglior ristorante di Puglia”. Taste Atlas premia la cucina povera di Peppe Zullo

Fiori di zucca ripieni di caciocavallo dei Monti Dauni. Con questa semplice ricetta, il cuoco contadino di Orsara di Puglia, Peppe Zullo, ha conquistato gli onori della prestigiosa rivista gastronomica TasteAtlas. Il suo ristorante è risultato uno dei migliori dieci d’Italia, il migliore in assoluto in Puglia. “È uno di quei premi che non ti aspetti, solitamente questi riconoscimenti vanno agli chef che propongono ricette complicate, io da sempre ho puntato sulla cucina povera, sulle verdure di campo che in questa nostra Capitanata viene raccolta dai famosi terrazzani. Sono molto soddisfatto perché con Peppe Zullo vince il territorio dei Monti Dauni, della Puglia. Essere premiato per la semplicità, per l’impegno, i sacrifici, per l’amore verso la mia terra è una cosa che ti riempie di gioia. Questo è un premio che viene da lontano. Quarant’anni fa quando iniziavo a lavorare con il mio orticello quasi tutti mi prendevano per pazzo, oggi i grandi cuochi sono diventati tutti contadini”.

“Da noi vengono cuochi e aspiranti tali da Giappone, Stati Uniti, da ogni parte del mondo. Ciò che apprezzano maggiormente è l’assoluta rarità di avere a disposizione, in modo naturale e a pochi metri dalle nostre cucine, una quantità e una qualità più uniche che rare di biodiversità utilizzabile in cucina. Essere premiati con un piatto semplice come i fiori di zucca ripieni di caciocavallo e basilico è fantastico. Come dire, ho conquistato il mondo gastronomico con un fiore di zucca. Una bella soddisfazione”.