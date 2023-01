Consueto report settimanale divulgato dal Policlinico Riuniti di Foggia sulla situazione Covid in ospedale. In Malattie Infettive risultano 7 pazienti, altri 7 in Pneumologia, 2 in Rianimazione. Il bollettino si completa con Area Ostetrica (2) e Pediatria Covid (1). Il totale dei ricoverati è 19, età media 71 anni. Pazienti positivi in Pronto soccorso 3. Uomini al 42%, donne al 58%.