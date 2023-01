Si scalda il mercato del Foggia, preso Kontek dal Cesena. Saluta D’Ursi, torna al Napoli

Mercato rossonero in fermento. Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione, il calciatore Ivan Kontek dal Cesena Football Club. “Foggia è una città importante ed ha un club ambizioso. Il mio amico Diego Peralta mi ha detto che qui è fantastico. Non ho aspettato a dire sì al Foggia, ora voglio solo regalare tante emozioni ai tifosi rossoneri”, racconta Kontek.

Ma se c’è chi arriva c’è anche chi saluta: “Il Calcio Foggia 1920 comunica la fine del prestito di Eugenio D’Ursi. Il calciatore rientra alla SSC Napoli. Il club rossonero augura ad Eugenio le migliori fortune professionali”. PROFILO | Ivan Kontek nasce a Zagabria il 29 gennaio 1997. Difensore centrale, bravo con l’impostazione, forte nella marcatura arriva in rossonero dal Cesena dopo aver disputato 5 partite nel corso di questa prima parte di stagione. Il difensore croato l’esperienza più importante la vive a Terni con la maglia delle fere. Con la Ternana, Kontek, disputa 31 partite in campionato segnando un gol nel match con il Bari. Al termine della stagione regolamentare, la Ternana di mister Lucarelli espugna il campionato e tra i protagonisti c’è proprio il giovane difensore nato nel settore giovanile della Dinamo Zagabria.