Università di Foggia, Scienze Agrarie è tra 180 Dipartimenti di eccellenza. Solo 4 in Puglia

Sono quattro su 180 i Dipartimenti d’Eccellenza negli Atenei pugliesi finanziati dal Ministero, secondo il verdetto della classifica stilata da Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), il cui presidente è il pugliese Antonio Felice Uricchio, già rettore dell’Università di Bari.

I soldi destinati alla ricerca viaggiano verso i grandi Atenei del Nord. In Puglia sono tre i dipartimenti baresi d’eccellenza e uno a Foggia. Si tratta dell’Interuniversitario di Fisica (Bari) del Dipartimento di Scienze agrarie Alimenti Risorse Naturali Ingegneria (Foggia) di Scienze Suolo Piante e Alimenti (Bari) e del Dipartimento Meccanica Matematica e Management del Politecnico (Bari). L’Agenzia ha dato in dote ai Dipartimenti pugliesi 35 milioni di euro, da investire in progetti di ricerca.

Ebbene, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) dell’Università di Foggia è stato selezionato tra i 180 Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027 designati dal Ministero dell’Università e della Ricerca. La graduatoria è stata pubblicata il 28 Dicembre sul sito dell’Anvur e vede il Dipartimento foggiano nell’elenco dei 10 Dipartimenti di eccellenza dell’area CUN 07 – Scienze agrarie e veterinarie in cui prevalgono atenei del nord Italia ammessi a finanziamento.

I Dipartimenti di eccellenza rappresentano un intervento innovativo di sostegno finanziario, previsto dalla legge di bilancio 2017, con l’obiettivo di individuare e finanziare, con cadenza quinquennale e nell’ambito delle 14 aree CUN, i migliori 180 Dipartimenti delle Università statali ai quali è destinato un budget annuale di 271 milioni di euro. Si tratta di Dipartimenti che si distinguono per l’eccellenza nella qualità della ricerca prodotta e nella progettualità scientifica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di “industria 4.0”.

Le fasi della selezione hanno previsto, in base all’indicatore standardizzato di performance (ISPD), una graduatoria preliminare dei migliori 350 Dipartimenti delle Università statali; nell’ambito di tale graduatoria l’Università di Foggia ha presentato un progetto di sviluppo quinquennale del Dipartimento accompagnato da un programma finanziario; il programma finanziario include il reclutamento del personale, la premialità al personale, le infrastrutture di ricerca e le attività didattiche e scientifiche di alta qualificazione; il progetto è stato sottoposto a valutazione di una Commissione di sette componenti, nominata con decreto del Ministro, che combinando il punteggio dell’ISPD e la valutazione del progetto ha stilato la graduatoria finale dei 180 Dipartimenti ammessi a finanziamento. La dotazione finanziaria su cui ciascun beneficiario potrà contare varia, in relazione al quintile dimensionale in cui sono collocati, tra 1,620 e 1,080 milioni annui per cinque anni. Ai Dipartimenti delle aree CUN da 1 a 9 sarà altresì assegnato un budget di 250 mila euro annui vincolato a infrastrutture di ricerca.

La prof.ssa Milena Sinigaglia, Direttrice del DAFNE, ha appreso con gioia la notizia che ha subito condiviso con tutti i docenti e i tecnici del Dipartimento ringraziando con grande soddisfazione il gruppo di lavoro che ha curato la predisposizione del progetto e tutto il personale che ha reso possibile questo traguardo. Già in occasione della pubblicazione della graduatoria preliminare, la Direttrice aveva espresso felicità e orgoglio ma soprattutto profonda riconoscenza per le colleghe e i colleghi che, con il loro lavoro quotidiano e appassionato, hanno reso possibile tale riconoscimento. Aveva inoltre ringraziato il prof. Agostino Sevi, direttore del Dipartimento nel periodo oggetto di valutazione, e il prof. Maurizio Ricci per l’ottima politica di reclutamento attuata durante il suo mandato di Rettore. Infine aveva sottolineato che un Dipartimento che produce ricerca di qualità può garantire alle studentesse e agli studenti una formazione di eccellenza su temi innovativi e di grande impatto.

Con questo ulteriore traguardo, quindi, il DAFNE si conferma come punta di eccellenza dell’Università di Foggia nella ricerca e nella didattica.