Il marciapiedi è invaso dai rifiuti, foggiani costretti in strada per poter passare

Abbandono selvaggio di rifiuti a Foggia. Continuano le segnalazioni alla nostra testata, l’ultima arriva da via Amicangelo Ricci. “Da diversi giorni (almeno una settimana) l’isola ecologica è invasa totalmente di rifiuti di varia natura ed ingombranti – scrive una lettrice -. I pedoni sono costretti ad andare in mezzo alla strada dove rischiano l’investimento. Una condizione di degrado che i residenti non riescono a risolvere e su cui Amiu non dà risposte. A due passi da Maria Grazia Barone. In centro”.