Danni di Capodanno a Foggia. Un cittadino ci segnala quanto accaduto alla sua auto: “Voglio denunciarvi i danni che ha subito la nostra macchina il 31 dicembre a causa di un botto lanciato da un palazzo, sito all’angolo tra via De Stisi e via Figliolia”. Come si può vedere dalle immagini, i botti hanno sfondato la cappotta e il parabrezza. “I danni ammontano a circa 3000 euro. Qualcuno ci aiuti a risalire al colpevole!”.