Sparito un pescatore garganico nel lago di Varano. Ricerche in corso con sommozzatori ed elicottero

Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di un pescatore di 78 anni di Carpino che risulterebbe disperso nel lago di Varano sul Gargano. L’uomo nel pomeriggio si era allontanato a bordo della sua piccola imbarcazione senza però fare ritorno a riva. I familiari non vedendolo rientrare hanno dato l’allarme ai carabinieri che hanno messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto stanno operando i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e nelle prossime ore potrebbe anche sollevarsi in volo un elicottero per effettuare le ricerche dall’alto. (Ansa).