Un po’ di provincia di Foggia ai Mondiali di calcio in Qatar: la ditta pirotecnica sanseverese dei fratelli Del Vicario assieme alla Pyroemotions ha illuminato i cieli per la vittoria dell’Argentina. Ancora una volta una ditta pirotecnica sanseverese è presente su uno dei palcoscenici più importanti di tutto il mondo. Un vero orgoglio per tutta la comunità.