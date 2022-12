A Foggia la magia del gospel. La tradizione afro americana nella chiesa di San Filippo Neri

L’amministrazione comunale di Foggia offre alla cittadinanza un evento nel segno della gioia dei canti gospel e della tradizione afro-americana, ma non solo.

Martedì 20 dicembre, alle 20.30, nella chiesa di San Filippo Neri, nell’ambito degli spettacoli natalizi della Città di Foggia, si esibirà il Daunia Gospel Choir & Band, una storica realtà musicale nel panorama della musica corale pugliese, fondata e diretta dal maestro Agostino Ruscillo.

Nel corso degli anni la formazione è notevolmente cresciuta “qualitativamente” al punto di poter affermare con orgoglio che, nel suo genere, è un gruppo molto noto ed apprezzato a livello nazionale: la presentazione scenica curata e l’elevata qualità artistica gli ha permesso di partecipare molto spesso ad eventi di alto livello.

Il choir, formato dalle voci di Ylenia Albense, Gaia Ieluzzi, Federica Saurino, Valeria Locurcio, Roberta Cannone, Mara De Mutiis, Emanuela Bruno, Michele Ieluzzi, Francesco Mucelli, Mario D’Angelo, Antonio De Michele e Riccardo Tibelli, interpreterà i brani più significativi del gospel contemporaneo, spaziando da Kirk Franklin a Richard Smallwood, da Kurt Carr a Fred Hammond in uno spettacolo emozionante della durata di 90 minuti, in unico atto, e con due brani originali di Silvano Mastromatteo.

A supporto del choir un trio di musicisti di altissimo profilo artistico: al pianoforte Luca Sanguinetti, al basso elettrico Luigi Pellicano e alla batteria Antonio Cicoria.

Lo spettacolo “My Soul” è semplicemente “più di un concerto”! Per gli spettatori sarà una vera e propria carica di energia e di emozioni: sarà un evento che non mancherà di essere ricordato per l’eleganza e la raffinatezza, oltre che per aver saputo coinvolgere ed emozionare il pubblico presente. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti a sedere. (foto Michele Grande)