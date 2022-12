Omicidio Di Rienzo, il killer minorenne deve restare in carcere. Riesame dice no a richiesta difesa

Il tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta di scarcerazione o, in subordine, l’attenuazione della misura per il 17enne di Foggia, reo confesso di aver ucciso a colpi di pistola il 21enne Nicola Di Rienzo (in foto), la sera del 27 novembre nel capoluogo dauno, nel parco di via La Piccirella, nelle vicinanze della parrocchia Beata Maria Vergine.

Il 17enne resta quindi nell’istituto minorile Fornelli di Bari. Le motivazioni del tribunale del Riesame saranno depositate nei prossimi giorni. Il 17enne, che venne sottoposto a fermo dagli agenti della Mobile di Foggia, riferì agli investigatori che il 21enne gli avrebbe detto ‘o rubi con me, oppure mi dai 500 euro al mese’ e che nei giorni precedenti, ci sarebbero state minacce anche sui social. (LaPresse)