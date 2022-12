Nuovi cavalieri della Repubblica Italiana nella Prefettura di Foggia. Consegnate le onorificenze

Si è svolta questa mattina, nella sede del Palazzo del Governo a Foggia, la cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Presidente della Repubblica ai cittadini della Capitanata che si sono distinti per meriti acquisiti verso la nazione nei vari campi di attività, nel disimpegno di pubbliche cariche e per le attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

La cerimonia ha avuto inizio con la suggestiva performance del noto attore foggiano Dino La Cecilia, accompagnato al piano dal maestro Guido Paolo Longo, per un breve ma significativo momento di riflessione introduttivo.

Il prefetto di Foggia Maurizio Valiante, subito dopo i saluti istituzionali rivolti ai presenti, nel compiacersi con gli insigniti per il riconoscimento speciale conferito dalla Presidenza della Repubblica, ha evidenziato che “il conferimento dell’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana avviene all’esito di una accurata e scrupolosa istruttoria, che ha fatto emergere e apprezzare il lavoro e le attività benefiche e sociali meritoriamente e straordinariamente svolte dai destinatari della distinzione onorifica. Per questo – ha spiegato – sono davvero orgoglioso dei cittadini insigniti quest’oggi che appartengono tutti al territorio della nostra provincia, e tra i quali figurano operatori delle forze di polizia, volontari che si sono distinti nelle più delicate fasi dell’emergenza pandemica da Covid, e cittadini comuni che si sono prodigati nella loro vita in favore della collettività e per lo sviluppo del senso civico di appartenenza ad una comunità ispirata ai valori di solidarietà e rispetto della Costituzione”.

A seguire, il prefetto ha consegnato, insieme ai vertici provinciali delle forze di polizia e ai sindaci della provincia, le seguenti distinzioni onorifiche: