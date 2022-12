Labrador salvata dalla polizia di Foggia mentre vagava in autostrada. Riabbracciata dal suo proprietario

La Polizia di Stato ha tratto in salvo una cucciola di Labrador smarrita in autostrada, riaffidandola al legittimo proprietario. Il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Foggia è stato allertato via radio dal Centro Operativo di Polizia Stradale di Bari della presenza di due cani neri che girovagavano in autostrada.

Giunti sul luogo segnalato, i poliziotti hanno constatato la presenza degli animali, uno purtroppo privo di vita perché già investito e l’altro ancora vivo e vistosamente impaurito.

A questo punto, con l’ausilio di personale della viabilità di Società Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale ha soccorso il cane conducendolo all’interno dell’autovettura al caldo e al sicuro.

Successivamente, il personale medico veterinario ha accertato la presenza del microchip sul cane che è quindi stato riaffidato al legittimo proprietario. A quest’ultimo non è stata addebitata alcuna responsabilità poiché presentava regolare denuncia di smarrimento, formalizzata nella mattinata dello stesso giorno presso la Polizia Locale di San Severo.

L’attività posta in essere dagli operatori di Polizia Stradale, testimonia una presenza indispensabile ed esclusiva in ambito autostradale, volta ad assicurare la sicurezza della circolazione dell’utenza al fine di prevenire l’incidentalità.