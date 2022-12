Dal caso Soumahoro fino alle ombre sul Cara di Borgo Mezzanone. FdI a Emiliano: “Faccia chiarezza”

“Il presidente Emiliano faccia immediatamente chiarezza sulla gestione del Cara di Borgo Mezzanone”. A chiederlo, attraverso una interrogazione urgente, è il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale pugliese, che spiega: “Le recenti inchieste giornalistiche sul deputato Soumahoro su vicende che sono anche attenzionate dalla magistratura, fanno emergere, tra le varie, delle opacità sulla gestione del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, che si inserisce, purtroppo, nella geografia dei ‘ghetti’ dove vivono migliaia di migranti, facile preda del caporalato e della criminalità. Il Cara di Borgo Mezzanone, al momento, non avrebbe nessun gestore. E se mai esistesse, non è dato sapere chi è, attraverso quale procedura la Regione Puglia ha eventualmente affidato il servizio, a quali condizioni economiche e a fronte di quali servizi erogati ai migranti”. (In foto, uno dei tanti incendi nel ghetto di Mezzanone)