Piergiuseppe Sapio nuovo direttore sportivo del Foggia. “Sono emozionato. Ci metterò umiltà e sacrificio”

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Piergiuseppe Sapio. Lo riporta una nota del club rossonero. “Sono emozionato per questo importante incarico, emozione scaturita da tanti fattori. Il primo – afferma il ds ai microfoni del club – sicuramente determinato da quello che il Calcio Foggia rappresenta per la sua storia e per il suo presente. Sono emozionato anche se penso alla tifoseria foggiana, che è tra le più belle d’Italia. Questo incarico mi viene conferito dal presidente Canonico, che conosco da anni, e che stimo tantissimo come presidente e come persona. Il mio stile di lavoro sarà sempre lo stesso: umiltà e sacrificio, il resto lo dirà il campo”, conclude il neo ds rossonero.