Natale 2022 a Foggia, in piazza l’albero piccolo e spoglio. Al rione Martucci trash e neomelodici

Albero di super austerità per il Natale 2022 in Piazza Cavour a Foggia dopo alcune indiscrezioni sul dono e sulla sponsorizzazione di una nota azienda agroalimentare internazionale del territorio. L’impresa e la struttura tecnica dell’ente sciolto per mafia, che già lo scorso anno non avevano trovato un accordo, anche per quest’anno non hanno fatto combaciare le loro reciproche esigenze.

Ecco dunque che è intervenuto un gruppo imprenditoriale che si è occupato di piazzare un abete vero davanti al pronao della villa comunale. Un albero degno forse di una piazzetta minore o di uno slargo secondario delle vie dello shopping, piuttosto che della piazza principale della città. “Indecente”. “Piccolo e spoglio”, sono i commenti meno feroci. Lo sdegno però non riguarda solo l’albero. Al Rione Martucci è in programma per l’8 dicembre un evento con cantanti neomelodici, tra cui spiccano anche degli interpreti che in alcuni pezzi inneggiano ironicamente alla malavita. Non mancheranno anche piccoli sketch trash. (In foto, un’immagine tratta dal video “Malavita” del cantante che si esibirà al Martucci)