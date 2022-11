Rischio criminalità nell’utilizzo dei fondi Pnrr, prefetto Foggia: “Aumenteremo controlli”

“Soprattutto in relazione alle preoccupazioni che esistono per l’utilizzo soprattutto dei fondi Pnrr che sono stati trasferiti alle Amministrazioni comunali, abbiamo avviato, di concerto con la buona parte delle Amministrazioni comunali, un momento di confronto per redigere e, quindi, sottoscrivere, una volta mandato al nostro ministero dell’interno, dei protocolli di legalità per intensificare le misure di prevenzione”. Lo ha detto il prefetto Maurizio Valiante intervenendo al Consiglio regionale monotematico sulla sicurezza nel Foggiano.

“Quindi – ha proseguito – contiamo a breve di sottoscrivere i protocolli di legalità con tutte le Amministrazioni comunali della provincia di Foggia. Un protocollo di legalità è già stato sottoscritto con Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Bari e del raddoppio della linea ferroviaria Napoli-Bari. Ci accingiamo a sottoscriverlo nei prossimi giorni con l’Autorità di sistema portuale e con l’Anas”.