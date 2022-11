Nel Foggiano 13 omicidi in meno di 11 mesi. Barone: “Qui una sola procura, un paradosso”

“Servono soluzioni concrete e questa è una battaglia che il consiglio regionale deve portare avanti: continuare a chiedere al Governo un intervento serio, maggiori uomini e mezzi perché abbiamo bisogno di sicurezza. Lo dicono i 13 omicidi che ci sono stati dall’inizio dell’anno”. Così l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, intervenendo al consiglio regionale monotematico sulla Capitanata.

“In Abruzzo ci sono 8 procure. In Capitanata con un territorio vastissimo, con una mafia conclamata, con almeno 9 ghetti che sono una fucina per la criminalità, e con connessioni fortissime con la mafia albanese, campana e calabrese, abbiamo una sola procura: è un paradosso, e lo Stato deve intervenire in modo serio e immediato”, ha aggiunto. (LaPresse)