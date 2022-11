Dalla Regione Puglia altri tre milioni di euro per sostenere gli affitti. “Mettiamo in campo nuove risorse”

La Regione Puglia ha incrementato il cofinanziamento del fondo affitti ministeriale per l’anno 2021 con uno stanziamento di tre milioni di euro sul bilancio autonomo approvato in Giunta e ora al vaglio del Consiglio regionale. Questi tre milioni si aggiungono ai 400mila euro che la Regione aveva già stanziato e soprattutto ai 27 milioni di provenienza statale. “La Regione prende dal proprio bilancio autonomo 3 milioni di euro per aiutare le famiglie che stanno affrontando numerose difficoltà economiche – ha detto l’assessore all’Urbanistica e alle Politiche Abitative, Anna Grazia Maraschio -. Questo è un segnale forte che la nostra Amministrazione ha voluto dare. Con oltre 30 milioni di euro di contributi speriamo di sostenere quanti più nuclei familiari possibile, alleggerendo una spesa, quella per gli affitti, che a volte risulta insostenibile”.

“Sappiamo che la casa è un bene che ancora molte persone non possono o fanno fatica a permettersi – ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese – perciò mettiamo in campo nuove risorse avvertendo forte il dovere di concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile il fondamentale diritto sociale all’abitazione, come lo ha definito nel tempo la Corte costituzionale”. (Ansa)