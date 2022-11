Leggera ripresa dei contagi Covid in Puglia, sale l’incidenza. Aumento ricoveri nell’ultima settimana

Nella settimana dall’11 al 17 novembre in Puglia c’è stato un aumento dei nuovi contagi pari al 9,8%, è quanto emerge dall’ultimo rapporto della fondazione Gimbe. In termini percentuali, l’incremento maggiore di casi è stato registrato in provincia di Lecce, con +18,6% rispetto a sette giorni prima; segue quella di Foggia (+15,9%), la BAT (+12,8%), quindi Bari (+8,5%) e Taranto (+2,2%). L’unica provincia in cui c’è stato un calo dei contagi è quella di Brindisi, -4,8%. Sotto media nazionale l’occupazione dei posti letto in area medica (7,1%) mentre sono sopra media nazionale i posti letto in terapia intensiva (2,8%). (Ansa).

