Choc in Puglia. Ieri sera a Monopoli, rione Sant’Anna, una ragazzina di 13 anni si è suicidata nel bagno di casa dove si era chiusa per una doccia. La madre, preoccupata nel non vederla uscire, è entrata nella stanza dove ha fatto la drammatica scoperta. Sospetti sulle cause, forse emarginazione o bullismo. La 13enne avrebbe detto più volte di essere stata ridicolizzata e di non sentirsi a suo agio nella propria comitiva. Indagini in corso.