Sana alimentazione e corretta cura odontoiatrica. A Torremaggiore percorso di sensibilizzazione con ABC The New Care

Mercoledì 16 novembre 2022 prende il via “Mi tutelo mangiando”, il percorso di sensibilizzazione e informazione a cura del nutrizionista e biologo Luigi Fiore, organizzato dall’associazione ABC The New Care di Torremaggiore.

Dopo una conferenza conoscitiva e di presentazione dell’iniziativa e delle professionalità che interverranno, seguiranno due momenti: il primo, composto da 12 ore e dedicato all’obiettivo “mi tutelo mangiando”. La seconda parte, invece, condotta dalla odontoiatra Eleonora Cordone e in programma giovedì 24 novembre, si concentrerà sul tema “Patologie pregresse del cavo orale e cancro del cavo orale”.

“L’iniziativa – spiega la presidente Elvira Pettolino – rientra nell’ambito di un progetto che va avanti fin dal 2017, con l’obiettivo di promuovere la sana e corretta alimentazione. Studi scientifici, che da anni seguono questo campo, hanno rilevato che una sana alimentazione, sport e vita equilibrata, permettono e consentono una diminuzione di cancro e malattie tumorali. Ad oggi, ancora non è stata prestata la dovuta attenzione al nesso esistente tra sana alimentazione e corretta cura odontoiatrica; basti pensare che molte problematiche provengono dapprima dalla bocca e dal cavo orale, tanto da far mettere in moto il meccanismo di controllo da parte della persona. L’obiettivo che ci spinge a promuovere questa iniziativa è proprio la conoscenza della propria bocca: un percorso arricchito da interventi sull’alimentazione, con particolare attenzione all’importanza di abbinare l’alimento e i sapori, sapendo scegliere i prodotti di stagione”. L’iniziativa è realizzata con il sostegno del CSV Foggia, nell’ambito dell’Avviso Promozione del Volontariato 2022.