A Foggia sparite due ragazze, Rebecca e Martina. Sui social foto e appelli per ritrovarle

“Non ho notizie di mia figlia da ieri sera alle 22. È alta 170 cm, capelli castani, occhi azzurri e ha 16 anni e mezzo. Chiunque possa avere informazioni può contattare me o la polizia. È vestita con leggings neri e maglia verde oliva della kappa con bande arancioni sulla spalla e sul braccio, condividete”. Questo l’appello social della signora Maria, madre di Rebecca, svanita ieri da Foggia. Non si hanno notizie neanche dell’amica Martina, alta 160 cm, capelli corti castano scuro, occhi scuri, aveva una giacca nera dell’Adidas. Le foto delle due ragazze sono virali sul web. (In foto, da sinistra, Rebecca e Martina)