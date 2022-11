Il disastro dell’elicottero non ferma la festa a Manfredonia, oggi luminarie e parate: “Luci del Golfo 2022”

Scelta discutibile dell’associazione “Io sono Partita Iva” a Manfredonia. Nonostante la sciagura dell’elicottero e la morte di sette persone, il gruppo di commercianti al quale il sindaco Gianni Rotice ha affidato gran parte degli eventi in riva al golfo, accenderà le luminarie natalizie! Mentre in altri centri della provincia è stato proclamato il lutto cittadino, a Manfredonia si fa festa. Oggi, infatti, Apricena si ferma per ricordare le vittime mentre San Severo si barderà a lutto nel giorno del funerale del medico De Girolamo, uno delle sette vittime della tragedia.

A Manfredonia, invece, luci accese. Ecco cosa scrive ancora l’associazione “Io sono Partita Iva” sui social: “A seguito della sciagura dell’elicottero avvenuta nel Foggiano nella giornata di sabato, in cui hanno perso la vita sette persone tra cui una bambina di 13 anni, ‘Io sono Partita Iva’ ha deciso di dedicare l’accensione delle luminarie ‘Luci del Golfo 2022’ e la parata itinerante di oggi domenica 6 novembre, alle vittime di questa tragedia”.

E ancora: “Sgomenti e profondamente addolorati per l’accaduto ci stringiamo alle famiglie, agli amici e ai conoscenti tutti delle vittime in un caloroso e luminoso abbraccio. Quest’anno alle mille lucine accese nella città di Manfredonia per il periodo natalizio, se ne aggiungeranno altre sette che illumineranno e riscalderanno i nostri cuori”.

Una decisione destinata a scatenare nuove polemiche dopo quelle riguardanti l’installazione del Titanic nel fossato del castello.