“Abbiamo perso un amico della nostra comunità”. Il dolore del sindaco delle Isole Tremiti per morte medico

“Ci lascia un amico che da tempo era parte integrante della nostra comunità. De Girolamo prestava servizio qui da anni ma anche i piloti erano di casa in questo arcipelago”. È distrutto Giuseppe Calabrese, sindaco delle Tremiti, dopo il disastro di ieri sulla tratta che collega le isole a Foggia.

Calabrese è sotto choc per la perdita dell’amico De Girolamo, medico del 118 in servizio per la comunità isolana e per tutte le altre vittime. “Una tragedia inimmaginabile in una tratta ultra trentennale. Penso alla famiglia slovena che era in visita qui e a tutti gli altri. Per noi è un fulmine a ciel sereno, quella tratta ci collega alla provincia di Foggia come un cordone ombelicale”.