Trovato senza vita Vincenzo Valente, era scomparso martedì a Lucera

Triste epilogo a Lucera: Vincenzo Valente, 92enne scomparso martedì scorso, è stato ritrovato senza vita in un terreno in via Minerva. La triste scoperta questa mattina, a poca distanza dall’abitazione di via Napoleone Battaglia.

Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco che da qualche giorno erano alla ricerca dell’anziano, supportati da un elicottero e dai volontari delle guardie ambientali. Decisivo il fiuto di un cane utilizzato per setacciare la città. Sui social erano stati diversi gli appelli di familiari e conoscenti per essere aiutati nelle ricerche.