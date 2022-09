D’Augelli ucciso a San Severo, cambia l’accusa per il minorenne. Giudici: “Omicidio preterintenzionale”

Importanti novità sul caso dell’omicidio di Francesco D’Augelli (in foto), il 17enne ucciso a luglio scorso a San Severo. Nelle scorse ore il Tribunale della Libertà ha riformulato l’accusa nei confronti del responsabile, un 16enne del posto, in omicidio preterintenzionale in mancanza di adeguati elementi indiziari in ordine al dolo omicidiario.

I giudici hanno però bocciato la tesi della legittima difesa in quanto il giovane accettò di incontrarsi con la vittima recandosi all’appuntamento munito di un coltello a serramanico, posizionato in tasca e non nel marsupio così da poter colpire il rivale più rapidamente. Dopo il ferimento mortale il minorenne si dileguò dal luogo dell’incontro per poi effettuare una drammatica videochiamata al fratello di D’Augelli: “Ho appena accoltellato tuo fratello… vallo a prendere e portalo in ospedale”.

I legali del 16enne avevano chiesto la sostituzione del carcere con il collocamento in una comunità ma l’istanza è stata respinta dal Tdl. Futili motivi alla base del fatto di sangue, scaturito da un precedente scontro in discoteca per mere questioni sentimentali.

