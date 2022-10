Foggia in ansia per Emilio, appello social per aiutarlo: “Versa in condizioni inquietanti”

Appello social per Emilio Cavelli, figura mitica e pittoresca di Foggia. “Lo conoscete tutti, non ha bisogno di presentazione! – si legge su Facebook -. Emilio ha bisogno di aiuto, versa in condizioni alquanto inquietanti, non ha luce e gas nella sua piccola abitazione. Da mesi ormai è insolvente di una somma considerevole e purtroppo non ha i mezzi economici per far fronte a questa morosità. Capite, non avendo né luce e né gas immaginate le condizioni in cui è costretto a vivere, non mi soffermo nei dettagli!”

E ancora: “Emilio è solo, ha problemi di salute, soprattutto neurologici, ha un principio di demenza e anche qui non mi soffermo, immaginate! Vogliamo aiutarlo a recuperare quel poco di dignità che ogni essere umano deve avere nella vita quotidiana. Chiediamo, nella massima trasparenza e confidando nel buon senso di tutti coloro che lo conoscono, un piccolo contributo simbolico che possa aiutarci a disbrigare il compenso dovuto alla compagnia elettrica (circa 1400 euro; saranno fornite documentazioni) e al riallaccio delle utenze in modo tale che Emilio possa finalmente tornare a curare la sua igiene intima e personale e soprattutto a mettere a tavola un pasto caldo! Chiunque voglia partecipare alla raccolta può recarsi presso il Bar Dolce Bontà dell’amico Gianluca (conosciuto da tutti come “Bubbone”) e versare il compenso in un apposito salvadanaio! Vi ringraziamo anticipatamente! Emilio è sempre nu”.