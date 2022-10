Foggia, ecco Gallo e Lauriola. Il mister: “Piazza straordinaria dove allenare”. Ds: “C’è qualità, va tirata fuori”

È finito il silenzio stampa del Foggia. Oggi conferenza stampa del nuovo mister Fabio Gallo e del ds manfredoniano Matteo Lauriola alla vigilia del match contro il Gelbison. “Ho visto una squadra preoccupata per quello che è successo fino ad oggi. Ci sono state delle problematiche ma è una squadra che merita ben altra classifica”, ha detto Lauriola. “Il gruppo ha qualità, bisogna tirarle fuori”.

Gallo: “Ho detto sì a prescindere da tutto. Qui da allenatore e calciatore è sempre stata dura giocarci. Per me è una piazza straordinaria dove allenare. I giocatori in rosa sono i migliori che ho. Ne conosco già tanti”. Il tecnico ha ammesso di arrivare in città “in una situazione difficile. Siamo rimaneggiati, soprattutto in difesa, ma non ci piangiamo addosso. Questi ho e questi giocheranno. La mia visione è palleggio e predominio del gioco. Non sempre si può fare, dobbiamo avere anche la capacità di adattarci”. (Nel video la conferenza stampa integrale)