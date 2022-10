Un anno di Bonito, il sindaco di Cerignola organizza incontro con la città. “Per raccontare cosa è stato fatto”

“Ad un anno dal nostro insediamento vogliamo raccontare ai cittadini cosa è stato fatto fino ad ora e cosa abbiamo in animo di fare. Sono passati dodici mesi da quando la città ha premiato il nostro programma politico e siamo convinti di poter dare molto alla crescita della nostra comunità”. Il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, incontrerà la cittadinanza e la stampa, insieme ai consiglieri comunali e alla giunta, venerdì 7 ottobre a partire dalle 18.

“Affronteremo tutti i temi che stanno a cuore ai cittadini e illustreremo tutta l’attività svolta. È un modo – spiega il sindaco di Cerignola – per incontrarci e per non sottrarci al dibattito che giustamente deve animare ogni comunità. Racconteremo da dove siamo partiti, da cosa abbiamo trovato, e continueremo spiegando come e dove intendiamo guidare questa città”.

“Questo vuole essere un appuntamento periodico con i cittadini, senza filtri e senza le storture che spesso animano il dibattito politico”, conclude il sindaco Bonito.