Mafia Gargano, la gerarchia del clan nelle carte di “Omnia Nostra”. Attività criminali almeno dal 2008

Boss, capibastone e picciotti della mafia garganica nelle carte di “Omnia Nostra”, maxi operazione del dicembre 2021 contro il clan Lombardi-Ricucci-La Torre. Nelle scorse ore il Tribunale di Bari ha rinviato a giudizio 45 persone (+5 omissis) su richiesta dei procuratori della Dda Ettore Cardinali e Luciana Silvestris. Nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare (giudice Valenzi) è ricostruita la gerarchia dell’organizzazione criminale con base a Manfredonia e ramificazioni tra Macchia di Monte Sant’Angelo, Mattinata e Vieste. Attività malavitose almeno dal 2008.

Il boss è Matteo Lombardi detto “A’ Carpnese” per via delle origini carpinesi della famiglia. Lombardi sarebbe il capo indiscusso dopo gli omicidi dei parigrado Pasquale Ricucci alias “Fic secc” e Mario Luciano Romito. Secondo gli inquirenti Lombardi avrebbe “funzioni di comando assoluto ed esercizio della potestà direttiva e di controllo in ordine allo svolgimento della vita associativa e al perseguimento degli scopi del sodalizio”. A’ Carpnese, 52 anni, un tempo legato al boss dei montanari Ciccillo Li Bergolis prima della scissione, si trova attualmente detenuto a Voghera con una condanna in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Giuseppe “l’Apicanese” Silvestri, membro dei rivali Li Bergolis-Miucci-Lombardone. Il boss attende l’esito dell’Appello che dovrebbe giungere entro fine 2022.