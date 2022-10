Omicidio a Orta Nova! Ucciso a colpi d’arma da fuoco il padre del killer di Andrea Gaeta

Terribile vendetta nel Foggiano. Ucciso Gerardo Tammaro, 55enne padre di Mirko, il ragazzo reo confesso dell’omicidio di Andrea Gaeta morto nella notte tra il 3 e il 4 settembre scorsi. L’agguato è avvenuto questa mattina attorno alle 10:40 alla periferia di Orta Nova, nella zona di via Salvo D’Acquisto. Uno o più killer avrebbero esploso almeno 4 o 5 colpi d’arma da fuoco nei confronti dell’uomo senza lasciargli scampo. Sul posto carabinieri, 118 ed elisoccorso.

Mirko Tammaro avrebbe ammazzato Gaeta – figlio del boss locale – per una ragazza contesa. Fu proprio il padre Gerardo a convincere il figlio a costituirsi. Continua a scorrere sangue in questo nefasto 2022 per la provincia di Foggia. Siamo a 12 persone uccise in poco più di 9 mesi.

