I rapporti di mafia tra Bat e provincia di Foggia. La Dia: “A Trinitapoli un ‘feroce dualismo’ tra clan”

“Il polimorfismo criminale che caratterizza la Bat è stato più volte descritto anche dal procuratore di Trani, Renato Nitti, a margine dei numerosi incontri sulla legalità tenutisi recentemente nella provincia come ad esempio quello sul tema ‘Cultura della legalità e politiche di sicurezza: per un Paese più vivibile’ organizzato dal CPIA di Andria. Il procuratore ha evidenziato come la criminalità mafiosa nella Bat sia un’emergenza da non sottovalutare anche in considerazione della forte ascesa dei principali fenomeni criminali che attestano ‘un’aggressività verso il tessuto economico imprenditoriale e verso i patrimoni dei cittadini del tutto straordinaria’. La conferma degli allarmanti segnali di gravità della situazione criminale è stata tra l’altro ribadita anche dal Procuratore Generale di Bari, Anna Maria Tosto, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2022″.

A parere della Dia “le mafie autoctone insediate nella Bat non esercitano un completo dominio su questo territorio e, pur depredandolo, consentirebbero l’operatività anche di clan egemoni altrove. Le delicate fasi di ‘ripresa’ e ‘ricostruzione’ delle attività imprenditoriali a seguito delle gravi ripercussioni economiche originate dalla pandemia potrebbero esporle al rischio di ingerenze da parte della criminalità organizzata. Non a caso continua Valiante: “Le diverse componenti della squadra Stato stanno mettendo in atto nuove strategie per prevenire rischi di interferenze della criminalità organizzata nell’impiego dei fondi del Pnrr e delle poderose risorse già assegnate ai Comuni per la realizzazione delle progettualità strategiche per i rispettivi territori”.

Nella Bat insiste “l’estorsione anche di tipo ambientale a danno di operatori economici spesso vittime di violenze e minacce. Il riferimento è ai ‘sequestri lampo a scopo estorsivo, prova concreta ed evidente della nuova dimensione acquisita dalle organizzazioni criminali che operano sul territorio manu militari’. Sotto questo profilo rilevano gli esiti investigativi delle operazioni ‘Medusa’ e ‘Immortale’ condotte dai carabinieri il 5 luglio 2021 che costituiscono il punto di arrivo di una più ampia strategia di contrasto ai fenomeni criminali associativi nella città di Trani iniziata a gennaio 2017 con il fermo per estorsione di un elemento di spicco del gruppo Corda-Lomolino. I filoni di indagine proseguiti sempre nel 2017 con le operazioni ‘Point Break’ e ‘Point Break 2’ hanno rivelato come il predetto gruppo fosse dedito ad una innumerevole serie di estorsioni a danno di operatori commerciali tranesi e dirigesse un altro sodalizio criminale impegnato nello spaccio di sostanze stupefacenti. Sotto il profilo evolutivo gli arresti dei componenti apicali potrebbero determinare in quel territorio l’accrescere delle mire espansionistiche di altri gruppi malavitosi ovvero rafforzare la presenza del clan Capriati e dei Fiore-Risoli di Bari, nonché della criminalità andriese interessata anche alla limitrofa Bisceglie”.