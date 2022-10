Armi e droga, la mafia cerignolana “snodo cruciale” per l’intera regione. A Orta Nova l’egemonia dei Gaeta

L’area di Cerignola sarebbe “epicentro per quella parte della criminalità comune legata alle azioni predatorie che ruotano intorno alle rapine ai tir ed ai furti di autovetture e mezzi pesanti. Tale tipo di criminalità è caratterizzata da proprie specifiche connotazioni che la qualificano anche su scala nazionale e che si possono riassumere nel pendolarismo, in una spiccata efferatezza, nonché nella specializzazione e mutevolezza degli assetti con riferimento alla capacità di integrarsi secondo le contingenti esigenze operative. Lo stesso dinamismo si riscontra anche nel settore delle armi e degli stupefacenti, in cui la città di Cerignola si conferma snodo cruciale per l’intera regione anche grazie alla capacità di disporre di più canali di approvvigionamento”.

La terra del caporalato

Influenze criminali anche in agricoltura: “Nel campo agricolo di tutta la provincia continua ad avere un’incidenza particolarmente forte il fenomeno del caporalato – si legge in relazione – così come attestano i riscontri investigativi dell’indagine ‘Terra rossa’ del 10 dicembre 2021 condotta dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. L’attività giudiziaria ha evidenziato come gli indagati attraverso l’intermediazione illecita di due cittadini stranieri sfruttassero e impiegassero illecitamente manodopera costituita da decine di extracomunitari irregolari in violazione dei contratti collettivi nazionali con retribuzione scarsa e prolungati orari di lavoro e in un contesto organizzativo aziendale gravemente carente sotto l’aspetto della sicurezza igienico-sanitaria. L’operazione tra l’altro ha individuato il ‘ghetto’ di Borgo Mezzanone frazione di Manfredonia come uno dei serbatoi da cui attingere per il reclutamento della manodopera attraverso un sistema condiviso da imprenditori e caporali”.

La mala estera